Втрати РФ в Україні перевищили 680 тисяч військових, - Генштаб

Ситуація на фронті

З початку доби 20 жовтня на фронті сталося 167 бойових зіткнень. Російські загарбники найбільше тиснули на двох напрямках у Донецькій області.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ мали успіх на північ від Суджі Курської області. Водночас російські окупанти просунулися поблизу Торецька та Селідового Донецької області.

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