ЗСУ мали успіх біля Суджі, а окупанти просунулися під Торецьком та Селидовим: карти ISW

Сили оборони України мали успіх на північ від Суджі Курської області. Разом з тим російські окупанти просунулися поблизу Торецька та Селидового Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Українські військові нещодавно просунулися на північ від Суджі Курської області. Геолокаційні кадри від 20 жовтня показують, що ЗСУ просунулися на схід від Черкаського Поріччя (на північ від Суджі).

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ атакували біля Малої Локні та Плехово, а ЗСУ атакували на південний схід від Кореневого поблизу Кругленького та Леонідово.

Пов’язаний із Кремлем російський "воєнкор" заявив, що інформація про захоплення путінськими військами Плехово є непідтвердженою.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про атаки в Глушківському районі (на захід від головного "українського плацдарму" в Курській області) 20 жовтня.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 19 і 20 жовтня продовжували наступальні операції на поблизу Вовчанська і Стариці Харківської області, але жодного підтвердженого просування не мали.

Операція РФ №2 - Луганська область

Повідомляється, що війська РФ просунулися поблизу Куп'янська. Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися в центральній та південній частині Кругляківки, та що окупували щонайменше половину селища. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

Російські джерела стверджували, що 19 жовтня війська РФ здійснили три окремі механізовані штурми Кругляківки.

Путінські війська вели наступальні дії в районі Голубівки, біля Кучерівки, Новоосинового, Лозової, Колсинівки, Кругляківки, Степової Новоселівки, Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Зарічного, Тернів та біля Серебрянки 19 і 20 жовтня.

Російське джерело ISW стверджує, що російська авіація завдає ударів по невизначених українських переходах через річку Оскіл.

Операція РФ №3 - Донецька область

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наступальні операції росіян на Сіверському напрямку 20 жовтня.

20 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в Жовтневому мікрорайоні в східній частині Часового Яру та на південь від міста, але в ISW не знайшли підтвердження.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова заявила, що окупанти намагаються перетнути канал Сіверський Донець-Донбас у цивільному - це воєнний злочин, якщо це підтвердиться, зазначають аналітики.

19 і 20 жовтня російські загарбники продовжували штурмові дії біля самого Часового Яру, в напрямку Ступочок, Предтечиного та Андріївки.

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що війська РФ просунулися на північний схід від Неліпівки та вздовж вулиці Дружби в центрі Торецька.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська також просунулися на південь від Торецька, включно з Нью-Йорком, але в ISW не спостерігали візуального підтвердження подальшого просування росіян у цьому районі.

19 і 20 жовтня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Олександро-Шултине, поблизу самого Торецька та в районі Щербинівки.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний схід від Покровська і південний схід від населеного пункту. Геолокаційні кадри від 20 жовтня показують, що окупанти просунулися на північно-східну околицю Селидового.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися невизначеними вулицями у східній частині Селидового, та атакують селище з півночі та півдня.

Низка російських "воєнкорів" розповідала, що війська РФ просунулися до околиць Вишневого з півдня вздовж залізничної лінії.

Російські блогери також стверджували, що путінські війська просунулися до Воздвиженки та поблизу Гірника, але в ISW не знайшли підтвердження.

19 і 20 жовтня війська РФ продовжували наступ в районах Воздвиженки, Промінь, Миролюбівки та Новоторецького, а також у районі Сухого Яру, Михайлівки, Селидового, Новодмитрівки, Гірника, Желанне Друге та Зоряного.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ начебто відбили українську механізовану контратаку чисельністю у взвод біля Цукуриного.

20 жовтня російські окупанти продовжували наступальні дії на схід від Курахового, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися далі в межах і на південь від Максимільянівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

19 і 20 жовтня російські загарбники штурмували поблизу Максимільянівки та Курахового.

20 жовтня війська РФ продовжували наступ на південний захід від Донецька в районі Вугледара, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в районі Катеринівки, Антонівки та Богоявленки, і просунулися на 4,5 км вглиб у напрямку Новоукраїнки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Один російський блогер розповідав, що війська РФ начебто захопили до 45 % Катеринівки, але наразі експерти ISW вважають, що окупанти контролюють не більше ніж 30 % населеного пункту.

19 і 20 жовтня війська РФ продовжували штурми поблизу Антонівки, Катеринівки, Єлизаветівки, Водяного та Богоявленки.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземну активність військ РФ у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 20 жовтня.

"Південна вісь"

19 і 20 жовтня російські окупанти продовжували штурми поблизу Роботиного та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські загарбники продовжували атакувати у східній частині Херсонської області 19 і 20 жовтня, але жодного просування не мали.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 жовтня повідомляли, що з початку доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти найбільше тиснули на двох напрямках у Донецькій області.