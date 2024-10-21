Потери РФ в Украине превысили 680 тысяч военных, - Генштаб

Ситуация на фронте

С начала суток 20 октября на фронте произошло 167 боевых столкновений. Российские захватчики больше всего давили на двух направлениях в Донецкой области.

Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ имели успех севернее Суджи Курской области. Вместе с тем российские оккупанты продвинулись вблизи Торецка и Селидово Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.