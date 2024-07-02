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Втрати РФ в Україні перевищили 545 тисяч військових: оновлені дані від Генштабу

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За добу 1 липня, російська армія втратила 1280 військових. Загальні втрати армії РФ у живій силі сягнули 545090 осіб. Також знищено 56 російських артилерійських систем, 16 ББМ і 8 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 545090 (+1280) осіб ліквідовано;
  • танків - 8107 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 15566 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 14655 (+56) од.;
  • РСЗВ - 1114 (+3) од.;
  • засоби ППО - 874 од.;
  • літаків - 360 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11641 (+21) од.;
  • крилатих ракет - 2335 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19787 (+74) од.;
  • спеціальної техніки - 2452 (+4) од.

Згідно з останнім зведенням Генштабу, ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. За добу 1 липня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.

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Війна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ