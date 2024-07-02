Втрати РФ в Україні перевищили 545 тисяч військових: оновлені дані від Генштабу
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
За добу 1 липня, російська армія втратила 1280 військових. Загальні втрати армії РФ у живій силі сягнули 545090 осіб. Також знищено 56 російських артилерійських систем, 16 ББМ і 8 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 545090 (+1280) осіб ліквідовано;
- танків - 8107 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 15566 (+16) од.;
- артилерійських систем - 14655 (+56) од.;
- РСЗВ - 1114 (+3) од.;
- засоби ППО - 874 од.;
- літаків - 360 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11641 (+21) од.;
- крилатих ракет - 2335 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19787 (+74) од.;
- спеціальної техніки - 2452 (+4) од.