Втрати РФ в Україні перевищили 545 тисяч військових: оновлені дані від Генштабу

Згідно з останнім зведенням Генштабу, ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. За добу 1 липня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.

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