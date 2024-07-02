Потери РФ в Украине превысили 545 тысяч военных: обновленные данные от Генштаба

Согласно последней сводке Генштаба, ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой. За сутки 1 июля на фронте произошло 161 боевое столкновение. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении.

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