RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потери РФ в Украине превысили 545 тысяч военных: обновленные данные от Генштаба

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За сутки 1 июля российская армия потеряла 1280 военных. Общие потери армии РФ в живой силе достигли 545 090 человек. Также уничтожены 56 российских артиллерийских систем, 16 ББМ и 8 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 545090 (+1280) человек ликвидировано;
  • танков – 8107 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 15566 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем – 14655 (+56) ед.;
  • РСЗО – 1114 (+3) ед.;
  • средства ПВО – 874 ед.;
  • самолетов – 360 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11641 (+21) ед.;
  • крылатых ракет – 2335 (+2) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19787 (+74) ед.;
  • специальной техники – 2452 (+4) ед.

Согласно последней сводке Генштаба, ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной, но контролируемой. За сутки 1 июля на фронте произошло 161 боевое столкновение. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныГенштаб ВСУ