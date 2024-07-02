Потери РФ в Украине превысили 545 тысяч военных: обновленные данные от Генштаба
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
За сутки 1 июля российская армия потеряла 1280 военных. Общие потери армии РФ в живой силе достигли 545 090 человек. Также уничтожены 56 российских артиллерийских систем, 16 ББМ и 8 танков.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 545090 (+1280) человек ликвидировано;
- танков – 8107 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 15566 (+16) ед.;
- артиллерийских систем – 14655 (+56) ед.;
- РСЗО – 1114 (+3) ед.;
- средства ПВО – 874 ед.;
- самолетов – 360 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11641 (+21) ед.;
- крылатых ракет – 2335 (+2) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 19787 (+74) ед.;
- специальной техники – 2452 (+4) ед.