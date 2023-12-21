Втрати РФ в Україні перевищили 350 тисяч окупантів, - Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 грудня, склали 1080 окупантів. Таким чином загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 350 270 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків, 31 ББМ та 20 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України ведуть важкі бої на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ контратакували в районі Авдіївки та продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.
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