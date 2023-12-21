Потери РФ в Украине превысили 350 тысяч оккупантов, - Генштаб

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 21 декабря, составили 1080 оккупантов. Таким образом, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 350 270 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков, 31 ББМ и 20 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.23 ориентировочно составили:
Также согласно отчету Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины ведут тяжелые бои на нескольких направлениях. В частности, ВСУ контратаковали в районе Авдеевки и продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
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