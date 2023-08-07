Втрати РФ в Україні перевищили 250 тисяч військових, - Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 7 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 250 240 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків та 8 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, минулої доби на фронтах сталося 50 бойових зіткнень. Артилеристи ЗСУ вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійські кошти на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося. А у Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.
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