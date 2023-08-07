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Втрати РФ в Україні перевищили 250 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 7 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 7 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 250 240 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків та 8 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 250240 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4244 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 8270 (+8) од,
  • артилерійських систем - 4977 (+12) од,
  • РСЗВ - 709 (+4) од,
  • засоби ППО - 467 (+1) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 311 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4154 (+28),
  • крилаті ракети - 1377 (+18) од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7451 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 735 (+1).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби на фронтах сталося 50 бойових зіткнень. Артилеристи ЗСУ вразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, 2 артилерійські кошти на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося. А у Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.

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