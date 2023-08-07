Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 7 августа, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 250 240 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков и 8 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло 50 боевых столкновений. Артиллеристы ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника. В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось. А у Клещиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.
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