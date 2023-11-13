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Втрати РФ в Україні за добу: 800 окупантів та 10 артсистем

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 13 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 13 листопада, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 312 550 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 артсистеми, 5 танків і 2 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 312 550 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків - 5354 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 10079 (+6) од.;
  • артилерійських систем - 7569 (+10) од.;
  • РСЗВ - 881 од.;
  • засоби ППО - 580 од.;
  • літаків - 322 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5634 (+2) од.;
  • крилаті ракети - 1561 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9949 (+5) од.;
  • спеціальна техніка - 1079 (+1) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська відбили 24 атаки противника на Мар'їнському напрямку, наступають на Мелітопольському напрямку. Протиповітряна оборона знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59. Зокрема, ЗСУ продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Також домоглися незначного посилення на лівому березі Херсонської області.

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