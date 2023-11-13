Втрати РФ в Україні за добу: 800 окупантів та 10 артсистем

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 13 листопада, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 312 550 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 артсистеми, 5 танків і 2 дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, українські війська відбили 24 атаки противника на Мар'їнському напрямку, наступають на Мелітопольському напрямку. Протиповітряна оборона знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59. Зокрема, ЗСУ продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Також домоглися незначного посилення на лівому березі Херсонської області.
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