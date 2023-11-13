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Потери РФ в Украине за сутки: 800 оккупантов и 10 артсистем

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 13 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 13 ноября, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 312 550 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 артсистемы, 5 танков и 2 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 312 550 (+800) человек ликвидировано;
  • танков - 5354 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10079 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем - 7569 (+10) ед.;
  • РСЗО - 881 ед.;
  • средства ПВО - 580 ед.;
  • самолетов - 322 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5634 (+2) ед.;
  • крылатые ракеты - 1561 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9949 (+5) ед.;
  • специальная техника - 1079 (+1) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска отразили 24 атаки противника на Марьинском направлении, наступают на Мелитопольском направлении. Противовоздушная оборона уничтожила одну управляемую авиационную ракету Х-59. В частности, ВСУ продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная. Также добились незначительного усиления на левом берегу Херсонской области.

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Война в Украине