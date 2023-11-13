Потери РФ в Украине за сутки: 800 оккупантов и 10 артсистем

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 13 ноября, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 312 550 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 артсистемы, 5 танков и 2 дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, украинские войска отразили 24 атаки противника на Марьинском направлении, наступают на Мелитопольском направлении. Противовоздушная оборона уничтожила одну управляемую авиационную ракету Х-59. В частности, ВСУ продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная. Также добились незначительного усиления на левом берегу Херсонской области.
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