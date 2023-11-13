Українські війська продовжили наступ у західній частині Запорізької області: карти ISW

Українські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Також ЗСУ досягли незначного посилення на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

ISW повідомив, що російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 12 листопада та підтвердили успіхи. Відеозапис із геолокацією, опублікований 12 листопада, показує, що російські війська просунулися до позицій на захід від Сергіївки, підтверджуючи російські заяви про те, що російські війська захопили Сергіївку.

Російські ЗМІ стверджували, що 11 листопада російські війська просунулися в районі Лимана Першого, Кислівки та Макіївки.

12 листопада український Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки в районі Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки, Стельмахівки, Надії, Новоєгорівки та Серебрянського лісництва.

Російський блогер також повідомив про продовження бойових дій поблизу Сіньківки, Іванівки, Стельмахівки та Новоєгорівки.

Начальник служби зв'язку з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що російські війська продовжують наступальні операції на Куп'янському напрямку, але перегруповуються, оскільки російські війська не досягли стратегічних успіхів за останній місяць бойових дій.

Інший російський військовий блогер стверджував, що російські війська перехопили ініціативу в районі Куп'янська і зненацька застали українські сили, але з того часу не змогли розвинути свої успіхи на полі бою.

Українські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 12 листопада і трохи просунулися вперед. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 12 листопада, видно, як українські війська очищають російські позиції на південь від Першотравневого.

Російські військові представники заявили, що російські війська відбили українські атаки поблизу Сіньківки, Загоруйківки та Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, українські війська продовжували наземні атаки під Бахмутом 12 листопада, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український генштаб повідомив, що українські війська продовжували проводити атаки на південь від Бахмуту.

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що підрозділи російських військ відбили п'ять українських атак у районі Кліщіївки та Курдюмівки.

Російські війська продовжили обмежені локальні наступальні операції в районі Бахмута 12 листопада, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів. Український генштаб повідомив, що українські війська відбили більше 10 російських атак у районі Дубово-Васильівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки.

Володимир Фітьо повідомив, що українські війська також відбили російські атаки в районі Івановського та що російські війська ведуть активну оборону в районі Бахмута.

Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська активізували спроби відбити раніше втрачені позиції на Бахмутському напрямку.

Російські блогери стверджували, що російські війська витіснили українські війська з позицій поблизу Богданівки та Кліщіївки та що російські війська окопалися у Кліщіївці.

Російський блогер заявив, що російські війська відновили контроль над Береховським водосховищем на північ від Бахмута.

ISW пише, що російські війська продовжували наступальні операції навколо Авдіївки 12 листопада, але не досягли якихось підтверджених успіхів. За словами Генштабу, українські сили відбили понад 18 російських атак поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та Первомайського.

11 і 12 листопада російські блогери стверджували, що російські війська продовжували наступ у районі Степового, деякі блогери стверджували, що російські війська досягли околиць населеного пункту, а інші стверджували, що російські війська утримують позиції всередині населеного пункту.

Український Telegram-канал, що висвітлює тактичну ситуацію навколо Авдіївки, 11 листопада заявив, що українські війська витіснили російські війська зі Степового після того, як російські війська тимчасово встановили позиції в населеному пункті. ISW не спостерігав візуальних свідчень про те, що російські війська утримують позиції на околицях Степового чи в самому населеному пункті.

Російські блогери 11 та 12 листопада стверджували, що російські війська проводять масовані атаки на захід від Авдіївського сміттєзвалища та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу на півночі Авдіївки.

Українські війська провели нещодавні успішні контратаки поблизу Авдіївки та досягли незначних успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 11 листопада, показує, що українські війська просунулися на південь від Авдіївки в районі автомагістралі E50 (Донецьк-Єнакієве) 10 листопада.

Російський блогер 12 листопада заявив, що українські сили контратакували та відновили контроль над раніше втраченими позиціями у напрямку Водяного минулого тижня.

За словами інституту, російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька 12 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські сили відбили більше 22 російських атак поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Українські війська не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак на захід та південний захід від Донецька 12 листопада.

Українські війська нещодавно досягли незначних успіхів у західній частині Донецької області та, як повідомляється, провели обмежені наземні атаки 12 листопада. Відеозапис з геолокацією, опублікований 11 листопада, показує, що українські сили досягли незначних успіхів на північний схід від Микільського.

Міністерство оборони Росії заявило 12 листопада, що елементи Російського Східного угруповання військ відобразили український наступ під Микільським.

ISW повідомив, що російські війська провели обмежені наземні атаки в західній частині Донецької області 12 листопада, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

За словами Генштабу, російські війська безуспішно атакували поблизу Вугледару. Російські блогери стверджували, що поблизу Вугледару сталися позиційні бої і що російські війська не наважуються наближатися до населеного пункту через важкі втрати, які російські війська зазнали в невдалих спробах захопити Вугледар під час російської наступальної кампанії зима-весна 2023

Російський військовий блогер заявив, що російські війська намагалися прорвати українську оборону під Микільським минулого тижня, але не уточнили результату.

"Південна вісь"

За повідомленнями ISW, українські війська не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей 12 листопада.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей 12 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив про безуспішні російські наступи поблизу Золотої Ниви та Старомайорська.

Російські блогери стверджували, що російські війська атакували на південь від Великої Новосілки, включаючи безуспішні атаки під Старомайорськом.

Російські ЗМІ заявили, що 11 листопада російські війська просунулися в районі Старомайорська та Новодонецького.

Російський батальйон "Схід", що дислокується в районі кордону Донецько-Запорізької області, заявив, що спостерігається висока активність вздовж усієї лінії Урожайне-Старомихайлівка і що сусідні з ними російські війська перейшли у наступ.

ISW повідомляє, що українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області 12 листопада і, як повідомляється, просунулися вперед.

Російські блогери стверджували, що українські сили незначно просунулися в районі Новопрокопівки та зайняли позиції на північний захід від Вербового.

Український військовий оглядач також повідомив, що українські війська досягли успіху на захід від Роботиного та вибили підрозділи російської армії з позицій на тактичних висотах у цьому районі.

Російські війська продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 12 листопада і досягли незначних підтверджених успіхів. Відеозапис з геолокацією, опублікований 12 листопада, показує, що російські війська досягли незначного посилення на північ від Копані.

Російські війська нещодавно відбили позиції в раніше втрачених траншеях між Роботиного та Новопрокопівкою. Про це свідчать відеозаписи з геолокацією.

Український генштаб повідомив, що російські війська провели невдалі атаки поблизу Роботиного.

Російський блогер стверджував, що підрозділ російської армії штурмує українські позиції поблизу П'ятихаток, хоча добровольчі батальйони, що діють поблизу населеного пункту, стверджували, що жодної активності немає.

За словами ISW, українські війська домоглися незначного посилення на східному (лівому) березі Херсонської області 12 листопада на тлі наземних операцій, що тривають.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 12 листопада, показує, що українські війська трохи просунулися далі у Кринках.

Російські блогери продовжували стверджувати, що російські війська намагалися і зазнали невдачі у витісненні українських військ із Кринків і що українські війська проводять наступальні операції поблизу Пойми, Пищанівки та Підступного.

Військові блогери стверджували, що українські війська перекинули додатковий персонал у район Кринків і що українські війська мають намір перерізати російські лінії матеріально-технічного забезпечення та завдати удару по інфраструктурі, що сполучає російську лінію фронту з тиловими районами в окупованому Криму, Херсонській області та Запорізькій області.

Один із військових блогерів заявив, що українські війська просуваються до шосе E58 Олешки-Кам'янка, і висловив стурбованість тим, що українські сили можуть загрожувати російським позиціям на південь від лінії Пойма-Піщанівка-Підступне.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська виділили відносно невелику кількість підрозділів для захисту дороги Олешки-Нова Каховка та реагування на українські операції на східному березі, ймовірно, для збереження бойової могутності у рамках ширшого угрупування військ "Дніпро".

Російські війська 12 листопада завдали авіаційних та артилерійських ударів по правобережжі Херсонської області.

Російський блогер опублікував кадри, на яких елементи російського угруповання військ "Дніпро" завдають удару українському складу боєприпасів на західному березі Херсонської області.

Українські джерела повідомили, що 11 листопада російські війська завдали ракетного удару по бібліотеці імені Гончара у Херсоні.