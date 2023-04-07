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Потери РФ в войне превысили 177 тысяч военных: новые данные Генштаба

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Киев, Пятница 07 апреля 2023 08:14
Потери РФ в войне превысили 177 тысяч военных: новые данные Генштаба Фото: Россия потеряла в войне уже около 177 110 своих военных убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 480 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составили более 177 тысяч убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 177 110 (+480) человек ликвидировано,
  • танков - 3633 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7016 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2722 (+8) ед,
  • РСЗО - 533 (+1) ед,
  • средства ПВО - 281 (+0) ед,
  • самолетов - 306 (+0) ед,
  • вертолетов - 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2291 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5587 (+13) ед,
  • специальная техника - 304 (+2).

Напомним, как сообщили в ISW, российские войска потеряли возле Авдеевки Донецкой области 4 тысячи личного состава, ранее проходившего обучение в Беларуси.

Также мы писали, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили более десяти оккупантов и военную технику россиян на юге.

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