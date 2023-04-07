Потери РФ в войне превысили 177 тысяч военных: новые данные Генштаба
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 480 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составили более 177 тысяч убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 177 110 (+480) человек ликвидировано,
- танков - 3633 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7016 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2722 (+8) ед,
- РСЗО - 533 (+1) ед,
- средства ПВО - 281 (+0) ед,
- самолетов - 306 (+0) ед,
- вертолетов - 292 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2291 (+4),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5587 (+13) ед,
- специальная техника - 304 (+2).
Напомним, как сообщили в ISW, российские войска потеряли возле Авдеевки Донецкой области 4 тысячи личного состава, ранее проходившего обучение в Беларуси.
Также мы писали, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили более десяти оккупантов и военную технику россиян на юге.
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