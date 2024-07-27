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Втрати РФ: з початку вторгнення ЗСУ знищили 21500 автотехніки

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 27 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові ліквідували за добу, 26 липня, 1210 окупантів. Крім того, з початку вторгнення ЗСУ "відмінусували" 21,5 тисячі автотехніки та цистерн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 573510 (+1210) осіб ліквідовано;
  • танків – 8331 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин – 15383 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 15885 (+45) од.;
  • РСЗВ – 1106 од.;
  • засоби ППО – 905 (+1) од.;
  • літаків – 363 од.;
  • вертольотів – 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12736 (+53) од.;
  • крилаті ракети – 2403 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21500 (+86) од.;
  • спеціальна техніка - 2671 (+3) од.

Ситуація на фронті

На вечір, 26 липня, на фронті сталося 107 бойових зіткнень. Найінтенсивніші атаки ворог проводив на Покровському напрямку.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися поблизу Авдіївки. Ймовірно, вони захопили Яснобродівку та Лозуватське Донецької області. Також фіксувалося просування росіян біля Сватового Луганської області та під Донецьком.

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