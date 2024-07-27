Втрати РФ: з початку вторгнення ЗСУ знищили 21500 автотехніки

Ситуація на фронті

На вечір, 26 липня, на фронті сталося 107 бойових зіткнень. Найінтенсивніші атаки ворог проводив на Покровському напрямку.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися поблизу Авдіївки. Ймовірно, вони захопили Яснобродівку та Лозуватське Донецької області. Також фіксувалося просування росіян біля Сватового Луганської області та під Донецьком.

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