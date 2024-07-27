Потери РФ: с начала вторжения ВСУ уничтожили 21500 автотехники

Ситуация на фронте

На вечер, 26 июля, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наиболее интенсивные атаки враг проводил на Покровском направлении.

Как отмечают в Институте изучения войны, российские войска недавно продвинулись вблизи Авдеевки. Вероятно, они захватили Яснобродовку и Лозоватское Донецкой области. Также фиксировалось продвижение россиян у Сватового Луганской области и под Донецком.

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