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Потери РФ: с начала вторжения ВСУ уничтожили 21500 автотехники

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 27 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные ликвидировали за сутки, 26 июля, 1210 оккупантов. Кроме того, с начала вторжения ВСУ "отминусовали" 21,5 тысяч автотехники и цистерн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 573510 (+1210) человек ликвидировано;
  • танков - 8331 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16074 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 15885 (+45) ед;
  • РСЗО - 1125 ед.;
  • средства ПВО - 905 (+1) ед.;
  • самолетов - 363 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12736 (+53) ед.;
  • крылатые ракеты - 2403 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21500 (+86) ед.;
  • специальная техника - 2671 (+3) ед.

Ситуация на фронте

На вечер, 26 июля, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наиболее интенсивные атаки враг проводил на Покровском направлении.

Как отмечают в Институте изучения войны, российские войска недавно продвинулись вблизи Авдеевки. Вероятно, они захватили Яснобродовку и Лозоватское Донецкой области. Также фиксировалось продвижение россиян у Сватового Луганской области и под Донецком.

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