Втрати РФ з початку повномасштабної війни досягли майже 880 тисяч солдатів, - Генштаб

Напомним, что в течение 2 марта на фронте состоялось 109 боевых столкновений. В тот день враг больше всего давил на Покровском и Лиманском направлениях.

Подробнее о ситуации на фронте в тот день - читайте в материале РБК-Украина.

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