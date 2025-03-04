Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб

Нагадаємо, що протягом 2 березня на фронті відбулось 109 бойових зіткнень. В той день ворог найбільше тиснув на Покровському та Лиманському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті в той день - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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