Втрати РФ під час штурмів можуть досягати 2000 окупантів на добу, - Нацгвардія

"Противник продовжує активно залучати саме піхоту для своїх штурмів. На деяких ділянках намагається посилювати групи піхоти невеликою кількістю бронетехніки. Якщо аналізувати боєзіткнення, зокрема за останні 10 днів, то мали місце штурмові дії з використанням декількох одиниць бронетехніки - від трьох до семи-десяти", - розповів Музичук.

Однак, за його словами, такі штурми не є частими. Зараз противник намагається постійно підтягувати піхоту для проведення таких штурмових дій.

"У цілому протягом доби може відбутися майже 200 штурмових дій, іноді більше. І дійсно втрати противника досягають під 2 000 (осіб - ред.) на день, що саме по собі говорить про те, яку кількість піхоти противник готовий відправляти щоразу для проведення штурмових дій, для спроби захоплення позицій", - зазначив речник.

Музичук наголосив на ефективній роботі ЗСУ. За його словами, російську піхоту стримують дронами, і на деяких ділянках точність ураження та ефективність FPV-дронів сягає 70-80%.

Як розповів речник Нацгвардії, по лінії зіткнення з початку доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. Найбільша активність противника зафіксована на Покровському, Краматорському, Куп'янському та Лиманському напрямках.