Втрати РФ із початку війни перевищили 225 тисяч військових. За добу – майже тисяча окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4031 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7820 (+14) од,
- артилерійських систем - 4055 (+21) од,
- РСЗВ - 624 од,
- засоби ППО - 385 од,
- літаків - 314 од,
- гелікоптерів - 308 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3482 (+10),
- крилаті ракети - 1259 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6751(+16) од,
- спеціальна техніка - 557 (+5)
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.
Зокрема, як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни, в районі Бахмута українські військові розгромили підрозділи 57-ї ОМСБр 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ та знищили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас.