Потери РФ с начала войны превысили 225 тысяч военных. За сутки - почти тысяча оккупантов

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 26 июня, составили 950 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 225580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 БПЛА и десятки техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 36 боевых столкновений.
В частности, как говорится в сводке Института изучения войны, в районе Бахмута украинские военные разгромили подразделения 57-й ОМСБр 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ и уничтожили российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.