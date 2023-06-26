Потери РФ с начала войны превысили 225 тысяч военных. За сутки - почти тысяча оккупантов
Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 26 июня, составили 950 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 225580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 БПЛА и десятки техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 225580 (+950) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4031 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 7820 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 4055 (+21) ед,
- РСЗО - 624 ед,
- средства ПВО - 385 ед,
- самолетов - 314 ед,
- вертолетов - 308 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3482 (+10),
- крылатые ракеты - 1259 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6751(+16) ед,
- специальная техника - 557 (+5)
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 36 боевых столкновений.
В частности, как говорится в сводке Института изучения войны, в районе Бахмута украинские военные разгромили подразделения 57-й ОМСБр 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ и уничтожили российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс.
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