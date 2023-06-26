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Потери РФ с начала войны превысили 225 тысяч военных. За сутки - почти тысяча оккупантов

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Украина, Понедельник 26 июня 2023 08:16
Потери РФ с начала войны превысили 225 тысяч военных. За сутки - почти тысяча оккупантов Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 26 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 26 июня, составили 950 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 225580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 БПЛА и десятки техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 225580 (+950) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4031 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 7820 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 4055 (+21) ед,
  • РСЗО - 624 ед,
  • средства ПВО - 385 ед,
  • самолетов - 314 ед,
  • вертолетов - 308 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3482 (+10),
  • крылатые ракеты - 1259 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6751(+16) ед,
  • специальная техника - 557 (+5)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 36 боевых столкновений.

В частности, как говорится в сводке Института изучения войны, в районе Бахмута украинские военные разгромили подразделения 57-й ОМСБр 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ и уничтожили российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс.

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