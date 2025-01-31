Втрати РФ за добу склали майже 1700 солдатів: Генштаб оновив дані

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 30 січня, на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Найбільшу активність ворог проявив на Покровському напрямку, де здійснив 51 атаку. Зокрема, противник атакував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Авіаудару керованими авіабомбами зазнало Білицьке.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.