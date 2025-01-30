За добу росіяни втратили 1270 солдатів й багато техніки, - Генштаб
За добу з 29 на 30 січня, російські війська втратили у боях проти ЗСУ 1270 солдатів. Крім того, наші воїни знищили 17 артсистем, 54 БпЛА та 85 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 835 940 (+1270) осіб;
- танків - 9890 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 20 614 (+17) од.;
- артилерійських систем - 22 412 (+17) од.;
- РСЗВ - 1264;
- засоби ППО - 1050 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 510 (+54) од.;
- крилатих ракет - 3054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 451 (+85) од.;
- спеціальної техніки - 3725 (+4) од.
Ситуація на фронті
Станом на 22:00, 29 січня, на фронті відбулося 152 бойових зіткнень. Як і раніше, найнапруженіша ситуація - на Покровському напрямку, де окупанти за минулу добу 67 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.
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