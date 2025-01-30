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За добу росіяни втратили 1270 солдатів й багато техніки, - Генштаб

Четвер 30 січня 2025 08:05
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За добу росіяни втратили 1270 солдатів й багато техніки, - Генштаб Фото: ЗСУ продовжують захищати України, знищуючи ворога (zsu.gov.ua)
Автор: Михайло Шилін

За добу з 29 на 30 січня, російські війська втратили у боях проти ЗСУ 1270 солдатів. Крім того, наші воїни знищили 17 артсистем, 54 БпЛА та 85 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 835 940 (+1270) осіб;
  • танків - 9890 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 614 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 22 412 (+17) од.;
  • РСЗВ - 1264;
  • засоби ППО - 1050 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 510 (+54) од.;
  • крилатих ракет - 3054 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 35 451 (+85) од.;
  • спеціальної техніки - 3725 (+4) од.

За добу росіяни втратили 1270 солдатів й багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті

Станом на 22:00, 29 січня, на фронті відбулося 152 бойових зіткнень. Як і раніше, найнапруженіша ситуація - на Покровському напрямку, де окупанти за минулу добу 67 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

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За добу росіяни втратили 1270 солдатів й багато техніки, - Генштаб
За добу росіяни втратили 1270 солдатів й багато техніки, - Генштаб
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