За добу росіяни втратили 1270 солдатів й багато техніки, - Генштаб

За добу з 29 на 30 січня, російські війська втратили у боях проти ЗСУ 1270 солдатів. Крім того, наші воїни знищили 17 артсистем, 54 БпЛА та 85 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Ситуація на фронті

Станом на 22:00, 29 січня, на фронті відбулося 152 бойових зіткнень. Як і раніше, найнапруженіша ситуація - на Покровському напрямку, де окупанти за минулу добу 67 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

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