Потери РФ за сутки составили почти 1700 солдат: Генштаб обновил данные

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 января, на фронте произошло 125 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где совершил 51 атаку. В частности, противник атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглось Белицкое.

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