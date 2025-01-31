Потери РФ за сутки составили почти 1700 солдат: Генштаб обновил данные

За сутки, с 30 на 31 января, российские войска потеряли в боях против ВСУ 1670 солдат. Кроме того, украинские воины уничтожили 33 артсистемы, 63 БпЛА и 101 единицу автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.25 ориентировочно составили:
Напомним, что по состоянию на вечер, 30 января, на фронте произошло 125 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где совершил 51 атаку. В частности, противник атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглось Белицкое.
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