Втрати РФ з 2022 року становлять майже 700 тисяч солдатів, - Генштаб

За останню добу з 2 на 3 листопада, росіяни втратили на фронті 1410 солдатів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати РФ складають 699 090 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ

Нагадаємо, що станом на 22:00, 2 листопада, на фронті від початку доби зафіксували 167 бойових зіткнень. Майже третина з них відбулася на Курахівському напрямку.

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