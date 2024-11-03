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Втрати РФ з 2022 року становлять майже 700 тисяч солдатів, - Генштаб

Неділя 03 листопада 2024 08:00
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Втрати РФ з 2022 року становлять майже 700 тисяч солдатів, - Генштаб Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 2 на 3 листопада, росіяни втратили на фронті 1410 солдатів. Загалом від початку повномасштабної війни втрати РФ складають 699 090 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 699 090 (+1410) осіб;
  • танків - 9182 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 523 (+36) од.;
  • артилерійських систем - 20 086 (+10) од.;
  • РСЗВ - 1244 од.;
  • засоби ППО - 994 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 187 (+70) од.;
  • крилатих ракет - 2629 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 28 160 (+46) од.;
  • спеціальної техніки - 3584 (+1) од.

Втрати РФ з 2022 року становлять майже 700 тисяч солдатів, - Генштаб

Нагадаємо, що станом на 22:00, 2 листопада, на фронті від початку доби зафіксували 167 бойових зіткнень. Майже третина з них відбулася на Курахівському напрямку.

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