Потери РФ с 2022 года составляют почти 700 тысяч солдат, - Генштаб

За последние сутки со 2 на 3 ноября, россияне потеряли на фронте 1410 солдат. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери РФ составляют 699 090 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ

Напомним, что по состоянию на 22:00, 2 ноября, на фронте с начала суток зафиксировали 167 боевых столкновений. Почти треть из них произошли на Кураховском направлении.

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