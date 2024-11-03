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Потери РФ с 2022 года составляют почти 700 тысяч солдат, - Генштаб

Воскресенье 03 ноября 2024 08:00
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Потери РФ с 2022 года составляют почти 700 тысяч солдат, - Генштаб Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки со 2 на 3 ноября, россияне потеряли на фронте 1410 солдат. В общей сложности с начала полномасштабной войны потери РФ составляют 699 090 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 699 090 (+1410) человек;
  • танков - 9182 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин - 18 523 (+36) ед;
  • артиллерийских систем - 20 086 (+10) ед.;
  • РСЗО - 1244 ед.;
  • средства ПВО - 994 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 187 (+70) ед.;
  • крылатых ракет - 2629 (+1) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28160 (+46) ед;
  • специальной техники - 3584 (+1) ед.

Потери РФ с 2022 года составляют почти 700 тысяч солдат, - Генштаб

Напомним, что по состоянию на 22:00, 2 ноября, на фронте с начала суток зафиксировали 167 боевых столкновений. Почти треть из них произошли на Кураховском направлении.

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