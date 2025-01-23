Втрати РФ з 2022 року перевищили 825 тисяч військових, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір, 22 січня, на фронті відбулося 103 бойових зіткнень. Більш ніж половина з них була на Покровському напрямку в Донецькій області. Зокрема, росіяни 55 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік 13 населених пунктів і в напрямку ще трьох.

Крім того, нещодавно речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що окупаційні війська РФ змінили тактику наступу на Покровськ. Росіяни намагаються обійти місто із заходу через малі села та лісопосадки, а також пошкодити українську логістику.

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