Потери РФ с 2022 года превысили 825 тысяч солдат, - Генштаб

По состоянию на утро 23 января, за сутки армия России потеряла 1340 солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину, Российская Федерация потеряла 825 320 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.25 ориентировочно составили:
Напомним, что по состоянию на вечер, 22 января, на фронте произошло 103 боевыхстолкновений. Более половины из них была на Покровском направлении в Донецкой области. В частности, россияне 55 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку 13 населенных пунктов и в направлении еще трех.
Кроме того, недавно представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что оккупационные войска РФ изменили тактику наступления на Покровск. Россияне пытаются обойти город с запада через малые села и лесопосадки, а также повредить украинскую логистику.
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