Потери РФ с 2022 года превысили 825 тысяч солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 22 января, на фронте произошло 103 боевыхстолкновений. Более половины из них была на Покровском направлении в Донецкой области. В частности, россияне 55 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку 13 населенных пунктов и в направлении еще трех.

Кроме того, недавно представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что оккупационные войска РФ изменили тактику наступления на Покровск. Россияне пытаются обойти город с запада через малые села и лесопосадки, а также повредить украинскую логистику.

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