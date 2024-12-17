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Втрати РФ з 2022 року перевищили 765 000 солдатів, - Генштаб

Фото: воїни ЗСУ знову знищили багато техніки росіян (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: РБК-Україна

За минулу добу, з 16 на 17 грудня, втрати російський військ склали близько 1600 окупантів. Таким чином, Росія з початку повномасштабної війни проти України втратила понад 765 000 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 765 110 (+1600) осіб;
  • танків - 9567 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 751 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 21159 (+8) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1025 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • вертольотів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20406 (+34) од.;
  • крилаті ракети - 2943 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 31550 (+70) од.;
  • спеціальна техніка - 3650 од.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на фронті з початку доби минулого дня і станом на вечір, 16 грудня, відбулося 226 бойових зіткнень. Зокрема, різко зросла кількість боїв у Курській області у порівнянні з даними добою раніше - понад 70 проти 26, що було зафіксовано ввечері у неділю 15 грудня.

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