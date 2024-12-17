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Потери РФ с 2022 года превысили 765 000 солдат, - Генштаб

Фото: воины ВСУ снова уничтожили много техники россиян (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: РБК-Украина

За прошедие сутки, с 16 на 17 декабря, потери российский войск составили около 1600 оккупантов. Таким образом, Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла более 765 000 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 765 110 (+1600) чел;
  • танков - 9567 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 751 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 21159 (+8) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1025 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20406 (+34) ед;
  • крылатые ракеты - 2943 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31550 (+70) ед;
  • специальная техника - 3650 ед.

 

 

Ранее РБК-Украина сообщало, что на фронте с начала суток прошлого дня и по состоянию на вечер, 16 декабря, произошло 226 боевых столкновений. В частности,резко возросло количество боев в Курской области по сравнению с данными сутками ранее - более 70 против 26, что было зафиксировано вечером в воскресенье 15 декабря.

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