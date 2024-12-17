Потери РФ с 2022 года превысили 765 000 солдат, - Генштаб

Ранее РБК-Украина сообщало, что на фронте с начала суток прошлого дня и по состоянию на вечер, 16 декабря, произошло 226 боевых столкновений. В частности,резко возросло количество боев в Курской области по сравнению с данными сутками ранее - более 70 против 26, что было зафиксировано вечером в воскресенье 15 декабря.