Втрати противника на 29 вересня: Генштаб надав свіжу статистику

На 29 вересня 2025 року Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати противника: цифри продовжують зростати, відображаючи інтенсивність бойових дій на всіх напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу України в мережі Telegram.
З 24 лютого 2022 року по 29 вересня 2025 року орієнтовні втрати російської армії становлять близько 1 109 590 особового складу, що на 1 080 більше порівняно з попередньою звітною датою.
Також продовжують збільшуватися втрати техніки:
Танки: 11 218 (+7)
Бойові бронемашини: 23 290
Артилерійські системи: 33 284 (+53)
Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ): 1 504 (+1)
Засоби ППО: 1 224 (+1)
Літаки: 427
Вертольоти: 345
БПЛА оперативно-тактичного рівня: 65 002 (+617)
Крилаті ракети: 3 790 (+43)
Кораблі та катери: 28
Підводні човни: 1
Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 63 151 (+111)
Спеціальна техніка: 3 979 (+2)
Ці дані підкреслюють високе навантаження на противника та ефективність дій українських підрозділів. У Генштабі наголошують, що втрати фіксуються щодня і відображають усі напрямки бойових дій.
Нагадуємо, що станом на 22:00 28 вересня на лінії фронту відбулося 109 бойових зіткнень, при цьому найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку. Противник завдав одного ракетного удару та 58 авіаційних ударів, використав 50 ракет і скинув 108 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили 2706 дронів-камікадзе та здійснили 3391 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.
Зазначимо, що цивільні особи не можуть потрапити до Куп'янська (Харківська область) через заходи безпеки, а в місті триває проведення антидиверсійних операцій із виявлення ворога.