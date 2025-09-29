Потери противника на 29 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику

С 24 февраля 2022 года по 29 сентября 2025 года ориентировочные потери российской армии составляют около 1 109 590 личного состава, что на 1 080 больше по сравнению с предыдущей отчетной датой.

Также продолжают увеличиваться потери техники:

Танки: 11 218 (+7)

Боевые бронемашины: 23 290

Артиллерийские системы: 33 284 (+53)

Реактивные системы залпового огня (РСЗВ): 1 504 (+1)

Средства ПВО: 1 224 (+1)

Самолеты: 427

Вертолеты: 345

БПЛА оперативно-тактического уровня: 65 002 (+617)

Крылатые ракеты: 3 790 (+43)

Корабли и катера: 28

Подводные лодки: 1

Автомобильная техника и цистерны с ПММ: 63 151 (+111)

Специальная техника: 3 979 (+2)

Эти данные подчеркивают высокую нагрузку на противника и эффективность действий украинских подразделений. В Генштабе отмечают, что потери фиксируются ежедневно и отражают все направления боевых действий.