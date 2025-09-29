RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Потери противника на 29 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику

Иллюстративное фото: статистика Генштаба за 29 сентября 2025 (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Никончук Анастасия

На 29 сентября 2025 года Генштаб ВСУ обновил данные о потерях противника: цифры продолжают расти, отражая интенсивность боевых действий на всех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба Украины в сети Telegram.

С 24 февраля 2022 года по 29 сентября 2025 года ориентировочные потери российской армии составляют около 1 109 590 личного состава, что на 1 080 больше по сравнению с предыдущей отчетной датой.

Также продолжают увеличиваться потери техники:

  • Танки: 11 218 (+7)

  • Боевые бронемашины: 23 290

  • Артиллерийские системы: 33 284 (+53)

  • Реактивные системы залпового огня (РСЗВ): 1 504 (+1)

  • Средства ПВО: 1 224 (+1)

  • Самолеты: 427

  • Вертолеты: 345

  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 65 002 (+617)

  • Крылатые ракеты: 3 790 (+43)

  • Корабли и катера: 28

  • Подводные лодки: 1

  • Автомобильная техника и цистерны с ПММ: 63 151 (+111)

  • Специальная техника: 3 979 (+2)

Эти данные подчеркивают высокую нагрузку на противника и эффективность действий украинских подразделений. В Генштабе отмечают, что потери фиксируются ежедневно и отражают все направления боевых действий.

Напоминаем, что по состоянию на 22:00 28 сентября на линии фронта произошло 109 боевых столкновений, при этом наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении. Противник нанес один ракетный удар и 58 авиационных ударов, использовал 50 ракет и сбросил 108 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты задействовали 2706 дронов-камикадзе и провели 3391 обстрел позиций украинских войск и населённых пунктов.

Отметим, что гражданские лица не могут попасть в Купянск (Харьковская область) из-за мер безопасности, а в городе продолжается проведение антидиверсионных операций по выявлению врага.

