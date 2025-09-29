Потери противника на 29 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику
На 29 сентября 2025 года Генштаб ВСУ обновил данные о потерях противника: цифры продолжают расти, отражая интенсивность боевых действий на всех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба Украины в сети Telegram.
С 24 февраля 2022 года по 29 сентября 2025 года ориентировочные потери российской армии составляют около 1 109 590 личного состава, что на 1 080 больше по сравнению с предыдущей отчетной датой.
Также продолжают увеличиваться потери техники:
-
Танки: 11 218 (+7)
-
Боевые бронемашины: 23 290
-
Артиллерийские системы: 33 284 (+53)
-
Реактивные системы залпового огня (РСЗВ): 1 504 (+1)
-
Средства ПВО: 1 224 (+1)
-
Самолеты: 427
-
Вертолеты: 345
-
БПЛА оперативно-тактического уровня: 65 002 (+617)
-
Крылатые ракеты: 3 790 (+43)
-
Корабли и катера: 28
-
Подводные лодки: 1
-
Автомобильная техника и цистерны с ПММ: 63 151 (+111)
-
Специальная техника: 3 979 (+2)
Эти данные подчеркивают высокую нагрузку на противника и эффективность действий украинских подразделений. В Генштабе отмечают, что потери фиксируются ежедневно и отражают все направления боевых действий.
Напоминаем, что по состоянию на 22:00 28 сентября на линии фронта произошло 109 боевых столкновений, при этом наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении. Противник нанес один ракетный удар и 58 авиационных ударов, использовал 50 ракет и сбросил 108 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты задействовали 2706 дронов-камикадзе и провели 3391 обстрел позиций украинских войск и населённых пунктов.
Отметим, что гражданские лица не могут попасть в Купянск (Харьковская область) из-за мер безопасности, а в городе продолжается проведение антидиверсионных операций по выявлению врага.