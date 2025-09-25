Втрати противника на 25 вересня: Генштаб надав свіжу статистику

За останню добу, з 24 на 25 вересня, було ліквідовано ще близько 940 російських військових.

Основні показники втрат

Танки - 11 201 одиниця.

Бойові броньовані машини - 23 287 (+2).

Артилерійські системи - 33 133 (+38).

РСЗВ - 1 501 (+5).

Засоби ППО - 1 222 (+4).

Авіація та дрони

З початку війни знищено 426 літаків і 345 вертольотів. Суттєві втрати фіксуються і в безпілотниках: кількість збитих БПЛА оперативно-тактичного рівня сягнула 63 235, з них лише за минулу добу - понад 415.

Ракети та інша техніка