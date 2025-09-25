Потери противника на 25 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику

Украина продолжает фиксировать значительные потери врага на фронте. За последние сутки российская армия понесла серьезные утраты в живой силе и технике, и данные Генштаба показывают их динамику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
За последние сутки, с 24 на 25 сентября, было ликвидировано еще около 940 российских военных.
С начала войны уничтожено 426 самолетов и 345 вертолетов. Существенные потери фиксируются и в беспилотниках: количество сбитых БПЛА оперативно-тактического уровня достигло 63 235, из них только за прошедшие сутки — более 415.
Напоминаем, что Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Башкортостане, по нефтеперекачивающим станциям в Волгоградской области, а также по производству беспилотников в Валуйках и по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, что стало очередным шагом по ослаблению военной и промышленной инфраструктуры России.
Отмечаем, что за минувшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых инцидента с российскими захватчиками, при этом особенно напряженной оставалась ситуация на направлениях Покровское и Новопавловское.