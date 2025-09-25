Втрати противника на 25 вересня: Генштаб надав свіжу статистику
Україна продовжує фіксувати значні втрати ворога на фронті. За останню добу російська армія зазнала серйозних втрат у живій силі та техніці, і дані Генштабу показують їхню динаміку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
За останню добу, з 24 на 25 вересня, було ліквідовано ще близько 940 російських військових.
Основні показники втрат
- Танки - 11 201 одиниця.
- Бойові броньовані машини - 23 287 (+2).
- Артилерійські системи - 33 133 (+38).
- РСЗВ - 1 501 (+5).
- Засоби ППО - 1 222 (+4).
Авіація та дрони
З початку війни знищено 426 літаків і 345 вертольотів. Суттєві втрати фіксуються і в безпілотниках: кількість збитих БПЛА оперативно-тактичного рівня сягнула 63 235, з них лише за минулу добу - понад 415.
Ракети та інша техніка
- Крилаті ракети - 3 747 одиниць.
- Кораблі та катери - 28.
- Підводні човни - 1.
- Автомобільна техніка та цистерни з ПММ - 62 736 (+120).
- Спеціальна техніка - 3 975 (+2).
Нагадуємо, що Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробному заводу в Башкортостані, по нафтоперекачувальним станціям у Волгоградській області, а також по виробництву безпілотників у Валуйках і по Астраханському газопереробному заводу, що стало черговим кроком з послаблення військової та промислової інфраструктури Росії.
Зазначимо, що за минулу добу на фронті зафіксовано 172 бойових інциденти з російськими загарбниками, водночас особливо напруженою залишалася ситуація на напрямках Покровське та Новопавлівське.