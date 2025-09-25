ua en ru
Втрати противника на 25 вересня: Генштаб надав свіжу статистику

Україна, Четвер 25 вересня 2025 07:58
Втрати противника на 25 вересня: Генштаб надав свіжу статистику Ілюстративне фото: статистика Генштабу за 25 вересня 2025 року (MinistryofDefence)
Автор: Никончук Анастасія

Україна продовжує фіксувати значні втрати ворога на фронті. За останню добу російська армія зазнала серйозних втрат у живій силі та техніці, і дані Генштабу показують їхню динаміку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За останню добу, з 24 на 25 вересня, було ліквідовано ще близько 940 російських військових.

Основні показники втрат

  • Танки - 11 201 одиниця.
  • Бойові броньовані машини - 23 287 (+2).
  • Артилерійські системи - 33 133 (+38).
  • РСЗВ - 1 501 (+5).
  • Засоби ППО - 1 222 (+4).

Авіація та дрони

З початку війни знищено 426 літаків і 345 вертольотів. Суттєві втрати фіксуються і в безпілотниках: кількість збитих БПЛА оперативно-тактичного рівня сягнула 63 235, з них лише за минулу добу - понад 415.

Ракети та інша техніка

  • Крилаті ракети - 3 747 одиниць.
  • Кораблі та катери - 28.
  • Підводні човни - 1.
  • Автомобільна техніка та цистерни з ПММ - 62 736 (+120).
  • Спеціальна техніка - 3 975 (+2).

Нагадуємо, що Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробному заводу в Башкортостані, по нафтоперекачувальним станціям у Волгоградській області, а також по виробництву безпілотників у Валуйках і по Астраханському газопереробному заводу, що стало черговим кроком з послаблення військової та промислової інфраструктури Росії.

Зазначимо, що за минулу добу на фронті зафіксовано 172 бойових інциденти з російськими загарбниками, водночас особливо напруженою залишалася ситуація на напрямках Покровське та Новопавлівське.

