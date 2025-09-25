ua en ru
Потери противника на 25 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику

Украина, Четверг 25 сентября 2025 07:58
Потери противника на 25 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику Иллюстративное фото: статистика Генштаба за 25 сентября 2025 (MinistryofDefence)
Автор: Никончук Анастасия

Украина продолжает фиксировать значительные потери врага на фронте. За последние сутки российская армия понесла серьезные утраты в живой силе и технике, и данные Генштаба показывают их динамику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

За последние сутки, с 24 на 25 сентября, было ликвидировано еще около 940 российских военных.

Основные показатели потерь

  • Танки – 11 201 единица.
  • Боевые бронированные машины – 23 287 (+2).
  • Артиллерийские системы – 33 133 (+38).
  • РСЗО – 1 501 (+5).
  • Средства ПВО – 1 222 (+4).

Авиация и дроны

С начала войны уничтожено 426 самолетов и 345 вертолетов. Существенные потери фиксируются и в беспилотниках: количество сбитых БПЛА оперативно-тактического уровня достигло 63 235, из них только за прошедшие сутки — более 415.

Ракеты и другая техника

  • Крылатые ракеты – 3 747 единиц.
  • Корабли и катера – 28.
  • Подводные лодки – 1.
  • Автомобильная техника и цистерны с ГСМ – 62 736 (+120).
  • Специальная техника – 3 975 (+2).

Напоминаем, что Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Башкортостане, по нефтеперекачивающим станциям в Волгоградской области, а также по производству беспилотников в Валуйках и по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, что стало очередным шагом по ослаблению военной и промышленной инфраструктуры России.

Отмечаем, что за минувшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых инцидента с российскими захватчиками, при этом особенно напряженной оставалась ситуация на направлениях Покровское и Новопавловское.

