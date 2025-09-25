Потери противника на 25 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику
Украина продолжает фиксировать значительные потери врага на фронте. За последние сутки российская армия понесла серьезные утраты в живой силе и технике, и данные Генштаба показывают их динамику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
За последние сутки, с 24 на 25 сентября, было ликвидировано еще около 940 российских военных.
Основные показатели потерь
- Танки – 11 201 единица.
- Боевые бронированные машины – 23 287 (+2).
- Артиллерийские системы – 33 133 (+38).
- РСЗО – 1 501 (+5).
- Средства ПВО – 1 222 (+4).
Авиация и дроны
С начала войны уничтожено 426 самолетов и 345 вертолетов. Существенные потери фиксируются и в беспилотниках: количество сбитых БПЛА оперативно-тактического уровня достигло 63 235, из них только за прошедшие сутки — более 415.
Ракеты и другая техника
- Крылатые ракеты – 3 747 единиц.
- Корабли и катера – 28.
- Подводные лодки – 1.
- Автомобильная техника и цистерны с ГСМ – 62 736 (+120).
- Специальная техника – 3 975 (+2).
Напоминаем, что Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Башкортостане, по нефтеперекачивающим станциям в Волгоградской области, а также по производству беспилотников в Валуйках и по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, что стало очередным шагом по ослаблению военной и промышленной инфраструктуры России.
Отмечаем, что за минувшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых инцидента с российскими захватчиками, при этом особенно напряженной оставалась ситуация на направлениях Покровское и Новопавловское.