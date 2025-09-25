Потери противника на 25 сентября: Генштаб предоставил свежую статистику

Украина продолжает фиксировать значительные потери врага на фронте. За последние сутки российская армия понесла серьезные утраты в живой силе и технике, и данные Генштаба показывают их динамику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

За последние сутки, с 24 на 25 сентября, было ликвидировано еще около 940 российских военных.

Основные показатели потерь

Танки – 11 201 единица.

Боевые бронированные машины – 23 287 (+2).

Артиллерийские системы – 33 133 (+38).

РСЗО – 1 501 (+5).

Средства ПВО – 1 222 (+4).

Авиация и дроны

С начала войны уничтожено 426 самолетов и 345 вертолетов. Существенные потери фиксируются и в беспилотниках: количество сбитых БПЛА оперативно-тактического уровня достигло 63 235, из них только за прошедшие сутки — более 415.

Ракеты и другая техника