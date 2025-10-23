Втрати противника на 23 жовтня: оновлене зведення Генштабу ЗСУ

Зведення Генштабу на 23 жовтня відображає оновлені дані щодо втрат противника та кількості знищеної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року до 23 жовтня 2025 року орієнтовні втрати особового складу противника склали близько 1 134 170 осіб, збільшившись за останню добу на 920.
Авіація ворога втратила 428 літаків і 346 вертольотів, а кількість танків сягнула 11 282, що на 2 більше, ніж раніше.
Оперативно-тактичні БПЛА противника становлять 73 386 одиниць, збільшившись за добу на 626. Бойових бронетранспортерів знищено 23 453 (+6), артилерійських систем - 33 938 (+24), а крилатих ракет - 3 880 (+16). РСЗВ противника налічується 1 525 одиниць (+1).
На морі втрачено 28 кораблів і катерів, підводні човни - 1. Засоби ППО становлять 1 230 одиниць (+1). Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 65 228 (+106), а спеціальної техніки - 3 981 одиниця.
Дані Генерального штабу ЗСУ на 23 жовтня підтверджують безперервний опір і ефективність оборони, показуючи високі втрати противника як за особовим складом, так і за військовою технікою.
Нагадуємо, що російська окупаційна влада отримала офіційний дозвіл привласнювати житло та комерційні об'єкти українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Так 20 жовтня рішення закріпило можливість визнавати майно "безгосподарним" і передавати його у власність держави.
Зазначимо, що в Криму посилюється криза водопостачання через посуху та падіння рівня водосховищ: в Алушті вода може закінчитися вже за три місяці, а місцева російська влада поки що не представила конкретних рішень для стабілізації подачі.