Війна в Україні

Втрати противника на 16 листопада: оновлені дані Генштабу ЗСУ

Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Оновлені дані Генштабу за 16 листопада показують поточні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, і за останню добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Станом на 16 листопада 2025 року Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про втрати противника від початку повномасштабного вторгнення, відображаючи як чисельність особового складу, так і стан озброєння й техніки.

Втрати особового складу та бронетехніки

Від початку війни орієнтовні втрати противника становлять близько 1 158 260 осіб, що на 860 більше порівняно з попереднім звітом за 15 листопада.

Втрати танків збільшилися на 3 одиниці та досягли 11 353, а бойових броньованих машин - 23 591 (+3).

Артилерія та системи ППО

Український Генштаб фіксує зниження бойового потенціалу противника: артилерійських систем - 34 469 (+26), реактивних систем залпового вогню - 1 543 (+2), засобів ППО - 1 244.

Авіація та безпілотники

Втрати авіації залишаються значними: знищено 428 літаків і 347 вертольотів.

Дані щодо безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня сягнули 81 286 (+409). Зафіксовано знищення 3 940 крилатих ракет.

Морська техніка та автомобілі

Від початку війни втрачено 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн втрачено 67 464 (+68), спеціальної техніки - 4 000 (+2).

Нагадуємо, що Північнокорейські війська продовжують підтримувати російські сили на окупованих територіях України, беручи участь у розмінуванні та інших операціях, що демонструє поглиблення військового співробітництва між Москвою та Пхеньяном і ступінь залученості КНДР у війну.

Зазначимо, що на тимчасово окупованій Луганщині зберігається гостра нестача води та тепла, водночас будь-які спроби жителів поліпшити побутові умови обертаються погрозою штрафів, а водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а жителі багатоповерхівок змушені використовувати лише залишки теплоносія із системи опалення.

Війна в УкраїніГенштаб ВСУ