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Втрати РФ за останню добу склали понад 1200 солдатів, - Генштаб

Субота 08 лютого 2025 08:18
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Втрати РФ за останню добу склали понад 1200 солдатів, - Генштаб Фото: українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

За минулу добу, з 7 на 8 лютого, російські війська втратили на війні проти України 1210 солдатів. Також ЗСУ знищили 35 артилерійських систем, 102 БпЛА та 95 одиниць автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 847 860 (+1210) осіб;
  • танків - 9981 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 777(+22) од.;
  • артилерійських систем - 22 820 (+35) од.;
  • РСЗВ - 1273 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1056 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 403 (+102) од.;
  • крилатих ракет - 3054 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 36 402 (+95) од.;
  • спеціальної техніки - 3 738 од.

Втрати РФ за останню добу склали понад 1200 солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір п'ятниці, 7 лютого, на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Найгарячішою досі залишалася ситуація на Покровському напрямку.

Всього за минулий день, російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБів. Також окупанти залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та понад 4 тисячу разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

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Втрати РФ за останню добу склали понад 1200 солдатів, - Генштаб
Втрати РФ за останню добу склали понад 1200 солдатів, - Генштаб
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