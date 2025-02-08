Втрати РФ за останню добу склали понад 1200 солдатів, - Генштаб

За минулу добу, з 7 на 8 лютого, російські війська втратили на війні проти України 1210 солдатів. Також ЗСУ знищили 35 артилерійських систем, 102 БпЛА та 95 одиниць автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір п'ятниці, 7 лютого, на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Найгарячішою досі залишалася ситуація на Покровському напрямку.

Всього за минулий день, російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБів. Також окупанти залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та понад 4 тисячу разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

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