Потери РФ за последние сутки составили более 1200 солдат, - Генштаб

За минувшие сутки, с 7 на 8 февраля, российские войска потеряли на войне против Украины 1210 солдат. Также ВСУ уничтожили 35 артиллерийских систем, 102 БпЛА и 95 единиц автотехники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер пятницы, 7 февраля, на фронте произошло 116 боевых столкновений. Самой горячей до сих пор оставалась ситуация на Покровском направлении.

Всего за прошедший день, российские захватчики нанесли 90 авиационных ударов, применив 149 КАБов. Также оккупанты привлекли для поражения 961 дрон-камикадзе и более 4 тысяч раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.

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