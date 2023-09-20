Втрати оккупантів суттєво збільшились у Запорізькій області, - ISW

Втрати російських загарбників суттєво зросли у Запорізькій області на тлі контрнаступальних дій українських військових. Також інтервенти, судячи з усього, могли стикнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які командування ЗС РФ могло б перекинути на цю ділянку фронту.

У публікації наводиться заява представника Таврійського угрупування військ ЗСУ полковника Олександра Штупуна про те, що війська РФ втратили 18 вересня на Таврійському напрямку, включаючи захід Запорізької області, 313 осіб особового складу (ймовірно, вбитими та пораненими).

Офіцер також зазначив, що це значно перевищує російські втрати за попередні два дні, коли війська окупантів втрачали приблизно 200 солдатів на день.

Як заявив Штупун, російські повітряно-десантні війська (ПДВ) ведуть оборонні дії на Таврійському напрямку (ймовірно, на заході Запорізької області), і що для "прикриття" частин цих ПДВ прибули загони "Шторм-Z" із призовниками-в'язнями.

В Інституті вивчення війни вважають, що він, ймовірно, мав на увазі необхідність для ворога прикриття частин ПДВ при можливому відході.

Раніше експерти ISW спостерігали, як елементи російської 7-ї гвардійської гірськострілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ПДВ проводили контратаки проти ЗСУ в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова), й аналітики оцінювали, що ці операції, ймовірно, сильно послабили ці сили ПДВ.

"Загони "Шторм-Z" найчастіше неефективні у бою і, швидше за все, забезпечать російську оборону на заході Запорізької області незначною бойовою міццю", - йдеться у звіті.

Ключові висновки:

19 вересня уряд РФ швидко дав зрозуміти, що російські "миротворчі" сили не втручатимуться у військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабасі, незважаючи на попередні зв'язки Росії з Вірменією у сфері безпеки.

Російські та українські джерела відзначили перевагу бойової координації ЗСУ, точніший артилерійський вогонь і сильніші системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) через нещодавній наступ ЗСУ на південь від Бахмута на тлі дискусій про значні російські втрати в цьому районі.

Війська РФ 19 вересня завдали серії ударів безпілотників "Шахед-131/-136" та балістичних ракет по тилових містах в Україні.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрівся 19 вересня в Тегерані з начальником Генерального штабу ЗС Ірану генерал-майором Мохаммедом Багері.

Війська РФ вели наступальні дії на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк та на заході Запорізької області, але 19 вересня не просунулися.

Українські війська 19 вересня вели наступальні дії як мінімум на двох ділянках фронту, просувалися лінією Куп'янськ - Сватове - Кремінна, та у західній частині Запорізької області.

Повідомляється, що латвійська компанія експортувала чіпи та мікросхеми підприємствам російської оборонно-промислової бази, незважаючи на міжнародні санкції, покликані перешкодити РФ імпортувати такі компоненти.

Втрати противника

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ станом на вчорашній ранок, 19 вересня, Сили оборони ліквідували за добу ще 520 окупантів, і загальна кількість втрат Росармії в Україні з початку повномасштабної війни склала 273 460 військових.

Крім того, ЗСУ також знищили 35 артилерійських систем, 15 дронів та 17 ракет ворога.

Додамо, що в Об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку поінформували, що за минулу добу на цій ділянці фронту було ліквідовано близько 300 окупантів.