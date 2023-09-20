Потери окупантов существенно увеличились в Запорожской области, - ISW

Потери российских захватчиков существенно возросли в Запорожской области на фоне контрнаступательных действий украинских военных. Также интервенты, судя по всему, могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые командование ВС РФ могло бы перебросить на этот участок фронта.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

В публикации приводится заявление представителя Таврической группировки войск ВСУ полковника Александра Штупуна о том, что войска РФ потеряли 18 сентября на Таврийском направлении, включая запад Запорожской области, 313 человек личного состава (вероятно, убитыми и ранеными).

Офицер также отметил, что это значительно превышает российские потери за предыдущие два дня, когда войска оккупантов теряли примерно 200 солдат в день.

Как заявил Штупун, российские воздушно-десантные войска (ВДВ) ведут оборонительные действия на Таврийском направлении (вероятно, на западе Запорожской области), и что для "прикрытия" частей этих ВДВ прибыли отряды "Шторм-Z" с призывниками-заключенными.

В Институте изучения войны полагают, что он, вероятно, имел в виду необходимость для врага прикрытия частей ВДВ при возможном отходе.

Ранее эксперты ISW наблюдали, как элементы российских 7-й гвардейской горнострелковой дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ проводили контратаки против ВСУ в районе Работино (10 км к югу от Орехова), и аналитики оценивали, что эти операции, вероятно, сильно ослабили эти силы ВДВ.

"Отряды "Шторм-Z" зачастую неэффективны в бою и, скорее всего, обеспечат российскую оборону на западе Запорожской области незначительной боевой мощью", - говорится в отчете.

Ключевые выводы:

19 сентября правительство РФ быстро дало понять, что российские "миротворческие" силы не будут вмешиваться в военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, несмотря на предыдущие связи России с Арменией в сфере безопасности.

Российские и украинские источники отметили превосходство боевой координации ВСУ, более точный артиллерийский огонь и более сильные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ввиду недавнего наступления ВСУ к югу от Бахмута на фоне продолжающихся дискуссий о значительных российских потерях в этом районе.

Войска РФ 19 сентября нанесли серию ударов беспилотников "Шахед-131/-136" и баллистических ракет по тыловым городам в Украине.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился 19 сентября в Тегеране с начальником Генерального штаба ВС Ирана генерал-майором Мохаммедом Багери.

Войска РФ вели наступательные действия на линии Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк и на западе Запорожской области, но 19 сентября не продвинулись.

Украинские войска 19 сентября вели наступательные действия как минимум на двух участках фронта, продвигались по линии Купянск - Сватово - Кременная, и в западной части Запорожской области.

Сообщается, что латвийская компания экспортировала чипы и микросхемы предприятиям российской оборонно-промышленной базы, несмотря на международные санкции, призванные помешать РФ импортировать такие компоненты.

Потери противника

Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на вчерашнее утро, 19 сентября, Силы обороны ликвидировали за сутки еще 520 оккупантов, и общее количество потерь Росармии в Украине с начала полномасштабной войны составило 273460 военных.

Кроме того, ВСУ также уничтожили 35 артиллерийских систем, 15 дронов и 17 ракет врага.

Добавим, что в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления проинформировали, что за минувшие сутки на этом участке фронта было ликвидировано около 300 оккупантов.