ЗСУ за добу знищили майже 300 росіян та 47 одиниць техніки на Таврійському напрямку

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати російським загарбникам відчутних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту було ліквідовано майже 300 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські воїни знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби ворог завдав 21 авіаційного удару, провів 19 бойових зіткнень. Окрім того, росіяни здійснили 819 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. ЗСУ продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1123 вогневих завдання.

Загальні втрати ворога склали 293 особи (безповоротні - 105, поранені - 184, полон - 4).

Також українські бійці знищили 47 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 9 ББМ, 11 артилерійських систем та мінометів, 20 БПЛА, 7 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки.

Окрім того, було знищено 4 склади боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують наступати на двох напрямках і відбили понад 10 ворожих атак у районі Мар'їнки. Минулої доби сталося 35 бойових зіткнень.

Росія своєю чергою продовжує відправляти на тимчасово окуповані території строковиків. Зокрема, як пише Інститут вивчення війни, ЗСУ під час успішного наступу на південь від Бахмута Донецької області розбили елітні частини окупантів.

Також за минулу добу росіяни атакували позиції ЗСУ, намагаючись повернути раніше втрачені позиції в районі Андріївки, Роботиного та Кліщіївки.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 19 вересня, склали 520 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 273460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 артсистем, 15 дронів та 17 ракет.