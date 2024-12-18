Втрати КНДР у війні проти України перевищили 200 військових, - Коваленко

За словами Коваленка, сьогодні репутація Кім Чен Ина, яку пропаганда будувала роками, наразі страждає через командирів армії Росії. Останні ж не цінують життя військових КНДР та навіть незадоволені їхньою присутністю через незнання мови й "тупість". У зв'язку з цим північнокорейських солдатів кидають в піхотні штурми з посадок, інколи разом з росіянами.

"КНДРівці зараз мають втрати вбитими та пораненими. Загалом, станом на зараз, убитих та поранених вже понад 200 людей. Попри намагання росіян приховати невдачі корейців шляхом швидкої евакуації, відео ударів по військових КНДР, їх невдачі та їх трупи вже є в пабліку. Також з‘являються кадри зі шпиталів", - додає Коваленко.

Голова ЦПД додав, що Китай наразі намагається не висвітлювати у медіа участь солдатів КНДР у боях на території Курської області, але ця інформація дедалі частіше з'являється в азійських та Західних медіа.

Ситуація у Курській області

16 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в боях у Курській області Росія почала залучати солдатів із КНДР. Цей факт був підтверджений Пентагоном. Представник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США), генерал Патрік Райдер, заявив, що серед військових із КНДР уже є загиблі та поранені.

Генеральний штаб України також повідомляв про значне зростання бойової активності в цьому регіоні. Зокрема, 14 грудня майже третина всіх зафіксованих боїв відбулася на території Курської області.