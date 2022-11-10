Втрати будуть величезними. ЗСУ пригрозили окупантам у разі наступу з Білорусі

Військові попередили, що з моменту перетину кордону ворожими військами почнеться масоване вогневе ураження окупантів.

"Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними", - попередили у Генштабі.

ЗСУ зазначають, що для оборони та захисту на півночі України буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Знищуватимуть ворога підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних сил, ракетних військ і артилерії.

Фото: ЗСУ обороняють північний кордон України (facebook.com/GeneralStaff.ua)