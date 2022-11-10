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Втрати будуть величезними. ЗСУ пригрозили окупантам у разі наступу з Білорусі

Фото: ЗСУ обороняють північний кордон України (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники перейдуть до активної оборони та дадуть окупантам рішучу відповідь у разі наступу з Білорусі. Втрати ворога будуть величезними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Військові попередили, що з моменту перетину кордону ворожими військами почнеться масоване вогневе ураження окупантів.

"Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними", - попередили у Генштабі.

ЗСУ зазначають, що для оборони та захисту на півночі України буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Знищуватимуть ворога підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних сил, ракетних військ і артилерії.

Фото: ЗСУ обороняють північний кордон України (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, у ЗСУ вважають, що дії окупантів у Херсонській області показали, що мобілізація у Росії малоефективна.

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