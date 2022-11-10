RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потери будут огромными. ВСУ пригрозили оккупантам в случае наступления из Беларуси

Фото: ВСУ защищают северную границу Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники перейдут к активной обороне и дадут оккупантам решительный ответ в случае наступления из Беларуси. Потери врага будут огромными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Военные предупредили, что с момента пересечения границы вражескими войсками начнется массированное огневое поражение оккупантов.

"Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", - предупредили в Генштабе.

ВСУ отмечают, что для обороны и защиты на севере Украины будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Уничтожать врага будут подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил, ракетных войск и артиллерии.

Фото: ВСУ защищают северную границу Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, в ВСУ считают, что действия оккупантов в Херсонской области показали, что мобилизация в России малоэффективна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВСУРоссийская ФедерацияГраница с УкраинойВойна в Украине