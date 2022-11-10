Дії росіян у Херсонській області показали "ефект" від мобілізації, - Череватий

Відступ російських сил у Херсонській області може показати, яким видався "ефект" від мобілізації в РФ. Оскільки окупанти кидають "новобранців" під удари, а ті не знають, що їм робити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Доля всіх цих мобілізованих вона не дуже гарна. Оскільки загалом аналізуючи, наприклад, по Луганському напрямку, там уже приїжджають навіть їхні батьки розбиратися, бо там погане командування, їх виставляють на позиції абсолютно непідготовленими. Вони попадають під серйозні удари артилерії та не знають як діяти. Командири ж покидають позиції, залишаючи цих мобілізованих фактично гинути сам на сам під нашим вогнем. Тому, вважаю, що частково ці дії на Херсонщині зв'язані якраз із тим, що ефект від мобілізації мінімальний", - пояснив Череватий.

Нагадаємо, що вчора Міноборони РФ віддало наказ своїм військам відступити із західного (правого) берега Дніпра, почати відхід на східний (лівий) берег.

Міжнародні аналітики вважають, що відступ російських військ з Херсона є наслідком успішних операцій Збройних сил України, а не пасткою окупантів.

Додамо, що в британській розвідці вбачають причиною відходу росіян їх нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ.

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