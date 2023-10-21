UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Втрати артилерії росіян у Запорізькій області вп'ятеро перевищили українські, - WSJ

Фото: втрати артилерії росіян у Запорізькій області вп'ятеро перевищили українські (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у Запорізькій області втратила вп'ятеро більше артилерії, ніж Україна. Цьому, зокрема, сприяє винахідливість українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, близько 70% бойових втрат ЗСУ є результатом артилерійських ударів окупантів. Тому знищення російської артилерії буквально допомагає рятувати життя захисників.

WSJ наголошує, що Україна має перевагу в точності над артилерією РФ, хоча загарбники все ще мають більшу кількість гармат і артустановок. Знищувати ворожу артилерію допомагає західне озброєння та винахідливість українських військових.  Таким чином ЗСУ вдалося здобути паритет, де РФ раніше мала перевагу.

За даними незалежної групи аналітиків WarSpotting, яка відстежує задокументовані втрати техніки з обох сторін, від початку контрнаступу ЗСУ у червні було знищено 177 російських гармат і реактивних систем залпового вогню. У Запорізькій області знищено 92 одиниць артилерійської техніки росіян, тоді як Україна втратила 19 одиниць.

Втрати росіян на війні проти України

Нагадаємо, що Міноборони РФ приховує свої втрати у війні проти України. На початку повномасштабного вторгнення у Шойгу значно применшували кількість загиблих, а потім і зовсім почали замовчувати це питання.

Російські опозиційні ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч військових РФ, які загинули в Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, в Україні було ліквідовано майже 293 тисячі окупантів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 790 загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти України