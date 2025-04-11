ЗСУ мали успіх біля Часового Яру, ворог просунувся коло Торецька і Покровська: карти ISW

Сили оборони України просунулися біля Часового Яру. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів коло Торецька та Покровська.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 10 квітня продовжили наземні штурми в районі кордону між Курською та Сумською областями, але не просунулися.

Російські джерела ISW стверджували, що путінські війська продовжували атаки в Курській області поблизу Олешні (на південний захід від Суджі) і Горналя (на південь від Суджі), а також у Сумській області поблизу Журавки, Локні та Басівки.

Російські "воєнкори" розповідали, що Сили оборони України контратакували поблизу Басівки та Веселівки (на південний захід від Журавки).

10 квітня Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що приблизно 5000 із 11000 військовослужбовців Північної Кореї, які воюють проти ЗСУ - ймовірно, у Курській області - зазнали втрат, причому приблизно одна третина від загальної кількості втрат була вбита під час бойових дій.

10 квітня Сили оборони продовжували обмежені операції у Бєлгородській області.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ продовжували наземні атаки поблизу Демидівки та Поповки (обидва на північний захід від міста Бєлгород уздовж міжнародного кордону)

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

10 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але просунутися не змогли. 9 і 10 квітня війська РФ атакували поблизу Глубокого та Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

10 квітня російські загарбники продовжували наступати на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 9 і 10 квітня путінські війська атакували в районі Кам'янки та Фиголівки, а також у напрямку Піщаного.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ здійснили контрудар у невстановленому районі на Куп'янському напрямку.

Речник української бригади, яка діяла на Куп'янському напрямку, 10 квітня повідомив, що війська РФ провели кілька штурмів, у тому числі деякі механізовані, минулого тижня (приблизно 3-10 квітня), щоб виявити слабкі місця в обороні ЗСУ.

Речник українського прикордонного загону, який діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що окупанти активно наступають невеликими піхотними та бронетанковими групами, і зазначив, що ЗСУ можуть зупинити ворога, завдаючі удари з БПЛА у російський тил, щоб знищити логістичні шляхи противника.

10 квітня російські загарбники продовжили наступати на напрямку Борової, але просунутися не змогли. 9 і 10 квітня війська РФ атакували в районі Загризового і Нової Кругляківки, в районі Сергіївки і Надії, в районі Греківки і в напрямку Ольгівки.

10 квітня російські окупанти продовжили наземні атаки на Лиманському напрямку, але не просунулися. 9 і 10 квітня війська РФ наступали в районі Нового, Катеринівки, Мирного, Ямполівки, Колодязі та в напрямку Новомихайлівки та Зеленої Долини.

Речник української бригади, яка діяла на Лиманському напрямку, повідомив 9 квітня, щовійська РФ спочатку атакують невеликими групами, що складаються з одного ненавченого - а іноді й неозброєного - солдата та одного добре навченого військового, щоб викрити й обстріляти вогневі позиції ЗСУ, після чого через 2-3 години в тому ж напрямку атакують інші невеликі російські штурмові групи.

Операція РФ №3 - Донецька область

10 квітня російські загарбники продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 9 і 10 квітня війська РФ атакували в напрямку Дронівки, в районі Григорівки, Білогорівки та Верхньокам'янського.

Сили оборони України нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Як показують оприлюднені 10 квітня геолокаційні кадри, ЗСУ незначно просунулися вздовж вулиці Центральної в західній частині Часового Яру.

Між тим на напрямку Часового Яру також фіксується й просування з боку російських загарбників. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що війська РФ просунулися вулицею Привокзальною в західній частині Часового Яру.

9 і 10 квітня російські окупанти атакували біля самого Часового Яру, коло Курдюмівки, Білої Гори та Ступочок.

Війська РФ нещодавно просунулися приблизно на 4 км на Торецькому напрямку, але, ймовірно, не утримують стійких позицій після наступу, йдеться в пубілкації ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, показують, що росыяни просунулися приблизно вздовж траси Т-0516 Торецьк - Костянтинівка до Неліпівки. На кадрах видно, як ЗСУ завдають ударів по двох російських машинах вздовж дороги, а російська піхота спішується в прилеглі райони.

"Незрозуміло, чи пішохідні війська закріпили позиції на прилеглих ділянках, чи російські війська зондували українські позиції. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Кримського (на північний захід від Торецька), але ця зміна, ймовірно, не відбулася за останні 24 години", - пишуть експерти ISW.

9 і 10 квітня війська РФ наступали біля самого Торецька, коло Дачного, Дружби, Леонідівки, Олександрополя та Щербинівки.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 квітня, показують, що війська РФ просунулися в південну та західну частину Лисівки (на південний схід від Покровська).

Російські окупанти атакували в районі Олександрополя та Водяного Другого, біля Єлизаветівки, Зеленого Поля, Калинового, Лисівки, Котлярівки, Звірового, Удачного, Преображенки, Богданівки, Троїцького, Новоолександрівки, Котлиного і в напрямку Сергіївки 9 і 10 квітня.

В ОСУВ "Хортиця" 10 квітня повідомили, що війська РФ безуспішно здійснили механізований штурм у складі восьми одиниць бронетехніки в напрямку Єлизаветівки, і що ЗСУ знищили 1 танк і 6 броньованих машин ворога.

Речник ОСУВ "Хортиця" полковник Віктор Трегубов заявив, що росіяни продовжують спроби обійти Покровськ із заходу та вийти на трасу Т-0504 Покровськ - Костянтинівка.

Трегубов зазначив, що ворогу доведеться атакувати та захопити Покровськ, щоб досягти політичної мети Кремля щодо захоплення всієї Донецької області.

Також Трегубов заявив, що війська РФ використовують мережі для захисту наземних ліній зв'язку від українських безпілотників.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що росіяни нещодавно провели посилений механізований штурм чисельністю у взвод у складі трьох БМП і одного танка в першій хвилі, та двох додаткових БМП у другій хвилі в невизначеному районі на Покровському напрямку.

Речник заявив, що противник намагався приховати напад за допомогою сніжної погоди та димової завіси, але вітряна погода пом'якшила димову завісу та дозволила ЗСУ ідентифікувати та відбити атаку.

Також він розповів, що війська РФ проводять механізовані штурми приблизно кожні два-три дні, а в інші дні проводять піхотні атаки групами по два-три солдатии.

Речник української бригади, яка діє на Новопалівському напрямку (на південний захід від Покровська), заявив, що ворог починає атакувати лише після знищення артилерією прифронтових населених пунктів.

Речник додав, що росіяни відводять з лінії фронту частини, які втратили боєздатність, і постійно поповнюють війська піхотою. Він також зазначив, що українські безпілотники знищують від 70 до 80 відсотків штурмових груп противника.

10 квітня російські загарбники продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але просунутися не змогли. 9 і 10 квітня війська РФ атакували в районі Андріївки, Костянтинополя та Багатира та на південний захід від Курахова в районі Розлива.

Війська РФ 10 квітня продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але просунутися не змогли. 9 і 10 квітня російські окупанти атакували біля Привільного та в напрямку Шевченка.

"Південна вісь"

10 квітня російські загарбники продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися. 9 і 10 квітня війська РФ здійснили наземні атаки поблизу Степового, Лобкового, Малих Щербаків і Щербаків.

10 квітня російський "воєнкори" заявив, що ЗСУ контратакують на лінії Лобкове - Степове - Щербаки.

Російські загарбники 10 квітня вели обмежені наступальні дії на Дніпровському (Херсонському) напрямку, але змогли просунутися.

10 квітня речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що кораблі ВМС РФ продовжують уникати операцій в Азовському морі.

Плетенчук заявив, що війська РФ щодня переміщують залишки флоту в окупованому Криму через загрозу ударів українських безпілотників.

Також Плетенчук повідомив, що альтернативні російські військово-морські бази, такі як бази в Сочі або Туапсе (Краснодарський край), не мають такого захисту, як російська база в Новоросійську (Краснодарський край), і що росіяни намагаються використовувати порт в Очамчирі в контрольованій Росією Абхазії (Грузія).

Плетенчук зазначив, що російські загарбники продовжують запускати безпілотники типу "Шахед" з окупованого Криму.

Ситуація на фронті

Як інформували у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 10 квітня, від початку доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що найбільша кількість ворожих атак була на Покровському напрямку (42 штурми).